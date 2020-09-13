Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'
Hadise en doğal hali ile yine takipçilerinin karşısında. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e olan düşkünlüğü ile sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez de Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Hadise-Kaan ilişkisinin simgesi haline gelen Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise'ye sosyal medyada, 'Sana annelik çok yakışacak' şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte 33 yaşındaki Hadise'nin en doğal halleri...
13.09.2020 14:38
- Son Güncelleme: 13.09.2020 14:54
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