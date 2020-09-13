Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile yeni bir paylaşımda bulunan Hadise, en doğal hali ile takipçilerinin karşısında. Yeni ilişkisi ile birlikte yepyeni bir Hadise olarak karşımıza çıkan 33 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.