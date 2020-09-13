Haberler Galeri Magazin Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

Hadise en doğal hali ile yine takipçilerinin karşısında. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e olan düşkünlüğü ile sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez de Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Hadise-Kaan ilişkisinin simgesi haline gelen Benek ile fotoğraf paylaşan Hadise'ye sosyal medyada, 'Sana annelik çok yakışacak' şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte 33 yaşındaki Hadise'nin en doğal halleri...

13.09.2020 14:38 - Son Güncelleme: 13.09.2020 14:54
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile yeni bir paylaşımda bulunan Hadise, en doğal hali ile takipçilerinin karşısında. Yeni ilişkisi ile birlikte yepyeni bir Hadise olarak karşımıza çıkan 33 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

Son olarak Benek ile bu fotoğrafını paylaşan Hadise'ye sosyal medyada, 'Sana annelik çok yakışacak' yorumları yapıldı. Eşofman ile poz veren Hadise'nin doğal hali dikkatlerden kaçmadı. Peki ekranlarda makyaj ve iddialı kıyafetlerle gördüğümüz ünlüler gerçek hayatta nasıllar?

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

İşte Hadise başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

SERENAY SARIKAYA

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'den Benek'li pazar paylaşımı! 'Sana annelik çok yakışacak'

JENNIFER LOPEZ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı