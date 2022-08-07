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Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı: "Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş"

Kaan Urgancıoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı: "Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş"

Kaan Urgancıoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşının eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kaan'ı görenler, "Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş" yorumları yaptı. İşte yeni stili ile dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinin aşk adamı olarak son dönemde adından söz ettiren Kaan Urgancıoğlu'nun son hali...

07.08.2022 12:09 - Son Güncelleme: 07.08.2022 12:09
Kaan Urgancıoğlu’nun son halini görenler şaştı kaldı: Aşk- Memnu’daki Bihter’in mezarı başında bekleyen Behlül’e dönmüş

"KAAN OLMUŞ SANA BEHLÜL"

Kaan Urgancıoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı, "Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş" yorumları havada uçuştu.

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Kaan Urgancıoğlu’nun son halini görenler şaştı kaldı: Aşk- Memnu’daki Bihter’in mezarı başında bekleyen Behlül’e dönmüş

Geçtiğimiz günlerde Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.

Kaan Urgancıoğlu’nun son halini görenler şaştı kaldı: Aşk- Memnu’daki Bihter’in mezarı başında bekleyen Behlül’e dönmüş

Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme geldi.

Kaan Urgancıoğlu’nun son halini görenler şaştı kaldı: Aşk- Memnu’daki Bihter’in mezarı başında bekleyen Behlül’e dönmüş

Yargı dizisinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde alan Kaan Urgancıoğlu saç ve sakal uzattı.

Kaan Urgancıoğlu’nun son halini görenler şaştı kaldı: Aşk- Memnu’daki Bihter’in mezarı başında bekleyen Behlül’e dönmüş

Yıllar içindeki değişimi ile gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu, son haliyle, "Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş" dedirtti.

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