Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, geçtiğimiz haftalarda da yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti. İşte Kaan Taşaner ve sevgilisinin yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...