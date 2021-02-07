Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı
Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz ocak ayında Emirgan sahilinde yürüyüş yaparlarken objektiflere yakalanan ikili, bu kez de Bebek'te görüntülendi. Aralarında 17 yaş fark olan Kaan Taşaner, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti. İşte Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Marksus karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in kendinden 17 yaş küçük olan Seray Dura ile aşk yaşadığı haberleri sonrası ikili bir kez daha yan yana görüntülendi. Bebek'te el ele objektiflere takılan ikiliden Kaan Taşaner, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.
"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"
Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, geçtiğimiz haftalarda da yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti. İşte Kaan Taşaner ve sevgilisinin yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...