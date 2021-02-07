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Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz ocak ayında Emirgan sahilinde yürüyüş yaparlarken objektiflere yakalanan ikili, bu kez de Bebek'te görüntülendi. Aralarında 17 yaş fark olan Kaan Taşaner, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti. İşte Kaan Taşaner'in sevgilisi Seray Dura...

07.02.2021 10:53 - Son Güncelleme: 07.02.2021 10:53
Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Marksus karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in kendinden 17 yaş küçük olan Seray Dura ile aşk yaşadığı haberleri sonrası ikili bir kez daha yan yana görüntülendi. Bebek'te el ele objektiflere takılan ikiliden Kaan Taşaner, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.

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Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, geçtiğimiz haftalarda da yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti. İşte Kaan Taşaner ve sevgilisinin yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

ÖZCAN DENİZ

19 Mayıs 1972

Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı

SAMAR DADGAR

Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele! 17 yaş farkla eleştirilen Kaan Taşaner'in sevgilisi bakın kim çıktı