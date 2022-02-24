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Haberler Magazin Justin Bieber'ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: "Justin oğlum, donun gözüküyor"

Justin Bieber'ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: "Justin oğlum, donun gözüküyor"

Justin Bieber'ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti, "Justin oğlum, donun gözüküyor" yorumları havada uçuştu. Kanadalı genç yıldız sosyal medya gündeminde. Koronavirüse yakalanan ve Las Vegas konserini iptal etmek zorunda kalan Justin Bieber, sarı eşofmanı ve tarzıya dikkat çekiyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü sonrası Justin Bieber'ın yaşı merak konusu oldu.

24.02.2022 11:10 - Son Güncelleme: 24.02.2022 11:17
Justin Bieber’ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: Justin oğlum, donun gözüküyor

"JUSTIN OĞLUM, DONUN GÖZÜKÜYOR"

Justin Bieber'ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Justin Bieber’ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: Justin oğlum, donun gözüküyor

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı durumunun ise iyi olduğu öğrenilmişti geçtiğimiz günlerde.

Justin Bieber’ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: Justin oğlum, donun gözüküyor

Sosyal medyaya düşen bu kare çok konuşulanlar listesine girdi. O görüntüye; "Justin oğlum, donun gözüküyor" yorumları yapıldı.

Justin Bieber’ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: Justin oğlum, donun gözüküyor

Ortaya çıkan karenin ardından 'Justin Bieber kaç yaşında?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte başta Justin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Justin Bieber’ın eşofmanı düştü poposu meydana çıktı! O görüntü sosyal medyayı yıktı geçti: Justin oğlum, donun gözüküyor

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981

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