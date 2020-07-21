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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Hollywood'un olaylı bir şekilde ayrılan çifti Amber Heard ile Johnny Depp'in iftira davası sürerken, ikili arasında yaşanan farklı farklı olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amber Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundu. Johnny Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu ve ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladığını ifade etti.

21.07.2020 16:04 - Son Güncelleme: 21.07.2020 16:04
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Olaylı boşanma sonrası skandalları bitmeden Johnny Depp ve Amber Heard'ün yaşadığı evliklerinden kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in, eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında, 'eşini döven biri' olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı davada, Amber Heard ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Johnny Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, "Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi" dedi.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard, ayrıca, "Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini belirterek beni yakalamaya çalışırdı ve gerçekten yapmadığım halde bilgileri kanıtlamış gibi davranırdı" diye konuştu.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Depp'in, kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimleri; Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum'un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.

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