Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard tanık kürsüsünde: Beni hep ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladı
Hollywood'un olaylı bir şekilde ayrılan çifti Amber Heard ile Johnny Depp'in iftira davası sürerken, ikili arasında yaşanan farklı farklı olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amber Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundu. Johnny Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu ve ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladığını ifade etti.
21.07.2020 16:04
- Son Güncelleme: 21.07.2020 16:04
Olaylı boşanma sonrası skandalları bitmeden Johnny Depp ve Amber Heard'ün yaşadığı evliklerinden kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in, eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında, 'eşini döven biri' olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı davada, Amber Heard ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.
DİĞER GALERİLER