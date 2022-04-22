Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard olayında ses ifşası! 'Parmağımı kırdı beni dövdü yüzüme sigara bastırdı' bildiklerinizi unutun
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp ve Heard'ün aynı zamanda ses kayıtları da ifşa oldu. Johnny Depp'in, aslında kendisinin Amber Heard'den şiddet gördüğünü açıklamasının ardından ifşa olan ses kayıtları kısa sürede sosyal medya yankı oldu.
Hollywood'un ünlü isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava kızıştı. Johnny Depp mahkemede kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Depp ayrıca Heard'ün düğünlerinde bile uyuşturucu kullandığını belirtirken, mağdur olduğunu ifade etti, yaşadıklarını anlattı.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün (35) aşkları önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2015 ile 2017 arasında evli kalan ikili, bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi. Bu yasal sürecin ilk perdesi geçtiğimiz yıl İngiltere'de gerçekleşmişti
'İFTİRA' DAVASI
Dava süresince kariyeri de zarar gören Depp, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda adeta kozlarını paylaştı. O davayı kaybeden kişi Depp oldu ancak olay orada kapanmadı.
Ünlü oyuncu, eski eşinin aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı.