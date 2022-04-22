Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard olayında ses ifşası! ’Parmağımı kırdı beni dövdü yüzüme sigara bastırdı’ bildiklerinizi unutun

Hollywood'un ünlü isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava kızıştı. Johnny Depp mahkemede kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Depp ayrıca Heard'ün düğünlerinde bile uyuşturucu kullandığını belirtirken, mağdur olduğunu ifade etti, yaşadıklarını anlattı.