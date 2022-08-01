Johnny Depp ile Marilyn Manson'un Amber Heard konuşmaları ifşa oldu: "Sosyopatik davranış, bu çok gerçek..."
Johnny Depp ile Marilyn Manson'un Amber Heard konuşmaları ifşa oldu. 'Karayip Korsanları' yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı eşi Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı. Mahkeme; eski eş Johnny Depp'e karşı Amber Heard'ün 8 milyon dolar ödemesine hükmetti. Depp ile 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı meslektaşı Heard'ün olaylı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı. O dönemler kız arkadaşı olan Lindsey Usich'in kendisine uzaklaştırma kararı çıkartmak istediğinden bahseden müzisyen Marilyn Manson'ın, "Amber'lık yaptı" diyerek aktöre yazdığı mesajlar, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Marilyn Manson'ın bir başka mesajı da dikkat çeken şok ayrıntı oldu.
"SOSYOPATİK DAVRANIŞ, BU ÇOK GERÇEK..."
Johnny Depp ile Marilyn Manson'un Amber Heard konuşmaları ifşa oldu. Johnny Depp'in yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.
MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK
Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.
Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti. Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Yaşananların ardından Marilyn Manson'ın; 2016 yılında Johnny Depp'e, eşi Lindsay Usich'i aktörün eski eşi Amber Heard ile karşılaştırdığı bir dizi mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Gerçek adı Brian Warner olan Manson, Depp'e, "Amber 2.0 ile uğraşıyorum" diye mesaj attı. Depp ise arkadaşına, 'ona istediğini vermemenin' önemli olduğunu belirterek, sakin kalmasını söyledi ve ekledi: "Sosyopatik bir davranış... Gerçek bu kardeşim! Eski karım lanet olası bir ders kitabı!"
"AMBER'LIK YAPTI"
Bu kısa mesajlar, Depp ve Heard'ın karalama davasında dosyalanan binlerce sayfalık belgenin mührü kaldırıldığında, hafta sonu kamuoyuna açıklandı. DailyMail.com'da yer alan habere göre; Marilyn Manson, Lindsay Usich ile olan ilişkisi konusunda endişeliydi, çünkü sevgilisinin, Heard'ün Depp'e karşı ortaya attığı şiddet ve istismar iddialarına benzer suçlamalarda bulunduğunu söylüyordu:
"Lindsay az önce bana Amber'lık yaptı... Lütfen bunları sil."
Daha sonraki bir konuşmalarında Manson endişelerini tekrar dile getirerek, "Stres altındayım. Geri döndün mü bilmiyorum, ama bir yere sığınmaya ihtiyacım var çünkü sanırım polisler buraya geliyor. Lindsey Amber'lık yaptı ve polise şikayette bulundu, bana uzaklaştırma kararı çıkarmaya gelecekler" diye yazdı.