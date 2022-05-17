'Johnny Depp cinsel organımda arıyordu' demişti... Amber Heard'e büyük darbe 'sosyopatik gösteri midillisi' Düğüm çözülüyor
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakıyor. Alkol şişesi ile cinsel tacizden tutun üçlü ilişkiye kadar her detayın konuşulduğu davaya bu kez Depp'in arkadaşı karıştı. Depp'in arkadaşı Heard hakkında "Kocam, ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu" ifadesini kullandı.
17.05.2022 10:45 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:18
Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında devam eden iftira davası, yeni bir boyut kazandı. Mahkemede, Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu belirten Heard, gözyaşlarına boğulmuş, o anlar kameralara yansımıştı.