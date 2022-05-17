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Haberler Magazin 'Johnny Depp cinsel organımda arıyordu' demişti... Amber Heard'e büyük darbe 'sosyopatik gösteri midillisi' Düğüm çözülüyor

'Johnny Depp cinsel organımda arıyordu' demişti... Amber Heard'e büyük darbe 'sosyopatik gösteri midillisi' Düğüm çözülüyor

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakıyor. Alkol şişesi ile cinsel tacizden tutun üçlü ilişkiye kadar her detayın konuşulduğu davaya bu kez Depp'in arkadaşı karıştı. Depp'in arkadaşı Heard hakkında "Kocam, ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu" ifadesini kullandı.

17.05.2022 10:45 - Son Güncelleme: 17.05.2022 11:18
’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında devam eden iftira davası, yeni bir boyut kazandı. Mahkemede, Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu belirten Heard, gözyaşlarına boğulmuş, o anlar kameralara yansımıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

"HEARD ÇATIŞMAYI ARZULUYOR"

Amerikalı aktör Depp'in arkadaşı Georgina Deuters, Heard'ün çatışmayı arzuladığını ve bir ilişkide "kavga etmenin tutku olduğuna" inandığını söyledi.

’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

Heard'ü "sosyopatik gösteri midillisi" şeklinde tanımlayan Deuters, 36 yaşındaki oyuncunun sürekli anlaşmazlık peşinde koştuğunu dile getirdi.

’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

"SOSYOPATİK GÖSTERİ MİDİLLİSİ"

Deuters, Page Six'e yaptığı açıklamada, "Kocam (Stephen), ona sosyopatik gösteri midillisi diyordu ve kesinlikle pişman değil." dedi.

’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

Konuşmasının devamında Deuters, "Başka kimse Amber ile uğraşmak istemiyordu ve konuşabileceği tek kişi Stephen oluyordu." ifadesini kullandı.

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