’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Amber Heard’e büyük darbe ’sosyopatik gösteri midillisi’ Düğüm çözülüyor

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında devam eden iftira davası, yeni bir boyut kazandı. Mahkemede, Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu belirten Heard, gözyaşlarına boğulmuş, o anlar kameralara yansımıştı.