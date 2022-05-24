Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili Kate Moss bombası! Tanık olarak dinlenecek
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakırken, Depp'in Heard hakkında söyledikleri de daha çok konuşulacak cinsten. İkili hakkında görülen davanın son duruşmasına ise eski sevgili damgasını vurdu. Gelen son dakika açıklamasına göre, aktörün eski sevgilisi Kate Moss'un önümüzdeki günlerde tanık olarak dinleneceği iddia edildi.
2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.
Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında altıncı ve son haftaya girildi. Bu sabah Virginia'daki kürsüde ilk olarak; kurul onaylı bir el cerrahı olan Dr. Richard Moore, Johnny Depp'in parmağının kesilmesi hakkında uzman görüşünü sundu.
KESİLEN PARMAKLA İLGİLİ UZMAN GÖRÜŞÜ
Jüri üyelerine, Johnny Depp'in kanlı parmağının, parmak ucunun bir parçasının eksik olduğu ancak tırnağının sağlam göründüğü fotoğrafları gösterildi. Moore, fotoğraflara dayanarak, Depp'in Mart 2015'te Avustralya'da Heard tarafından fırlatılan bir votka şişesi nedeniyle parmağının ucunu kaybetmiş olamayacağını söyledi.
Dr. Moore, aktörün yaralanmasıyla ilgili açıklamasının, çekilen fotoğraflara uymadığını da sözlerine ekledi.
Ortopedi cerrahı Dr. Richard Moore, Depp'in parmağına gömülü hiçbir cam parçasının bulunmadığını ve parmağın başka bir yerinde herhangi bir kesik belgelenmediğini kaydetti.
BÖYLE BİR YARALANMAYA TANIK OLMADIĞINI AÇIKLADI
Moore, fotoğraftaki yaralanmanın, aktörün anlattığı şekilde gerçekleşen bir cam şişesinin fırlatılmasında oluşacak hasar ile tutarsız olduğunu ve meslek hayatında hiç böyle bir yaralanmaya tanık olmadığını açıkladı.
Ardından, Depp'in parmağının birkaç röntgeni jüriye gösterildi ve parmağındaki ezilmiş kemikler görüldü.
AVUKATI KARŞI ÇIKTI
Johnny Depp'in avukatı Camille Vasquez ise, aktörü hiçbir zaman tedavi etmeyen veya elini şahsen muayene etmeyen Moore'un, fırlatılan içki şişesinin bu yaralanmaya neden olabileceğini reddedemeyeceğini söyledi. Moore, buna karşılık, "Görüşüm, Depp'in ifadesinde açıkladığı şekilde gerçekleşen olayın, bu yaralanmaya neden olamayacağıdır" diye yineledi.
Vasquez, Dr. Richard Moore'un, aktörün yaralanmasıyla ilgili, Avustralya'da yer alan evdeki olay yeri fotoğraflarını incelemeden fikir belirttiğini dile getirdi.
"BİLİŞSEL BİR EKSİKLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜM"
Sonrasında Amber Heard tarafından çağrılan ve bir psikiyatrist olan Dr. David Spiegel, Johnny Depp'in 'yakın partner şiddeti faili' olan biri için tutarlı davranışlara sahip olduğunu söyledi.
Uzman, ayrıca Depp'in film çekimleri sırasında kendisine repliklerinin söylenebilmesi için bir kulaklık kullandığı iddiasının, bilişsel gerilemenin veya önemli miktarda uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanan bozulmanın bir işareti olabileceğini doğruladı.
Spiegel, "Bir ders anlatıyor olsaydım ve söylemem gerekenler bir kulaklıkla bana aktarılsaydı, bunun bilişsel bir eksiklik olduğunu düşünürdüm" dedi ve olayın "sıra dışı" olduğunu da sözlerine ekledi.