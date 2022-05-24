Johnny Depp Amber Heard davasında eski sevgili Kate Moss bombası! Tanık olarak dinlenecek

"BİLİŞSEL BİR EKSİKLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜM"

Sonrasında Amber Heard tarafından çağrılan ve bir psikiyatrist olan Dr. David Spiegel, Johnny Depp'in 'yakın partner şiddeti faili' olan biri için tutarlı davranışlara sahip olduğunu söyledi.

Uzman, ayrıca Depp'in film çekimleri sırasında kendisine repliklerinin söylenebilmesi için bir kulaklık kullandığı iddiasının, bilişsel gerilemenin veya önemli miktarda uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanan bozulmanın bir işareti olabileceğini doğruladı.

Spiegel, "Bir ders anlatıyor olsaydım ve söylemem gerekenler bir kulaklıkla bana aktarılsaydı, bunun bilişsel bir eksiklik olduğunu düşünürdüm" dedi ve olayın "sıra dışı" olduğunu da sözlerine ekledi.