Vav TV İzle
Haberler Magazin Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck'in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck'in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Ben Affleck'in verdiği yüzüğü yıllarca saklayan JLo gündemden düşmüyor. Gizli aşk yuvalarından görüntülerinin basına sızması ile 17 yıllık aşkın yeniden alevlendiği gün yüzüne çıkmış ve Ben ile Jennifer yakın takibe alınmıştı. Meğer Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzüğün değeri zannedilenden çok daha pahalıymış...

06.08.2021 14:27 - Son Güncelleme: 06.08.2021 14:36
Jennifer Lopez’in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck’in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

PEMBE ELMAS YÜZÜĞÜN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı. Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra yeniden alevlenen ilişkilerine resmiyet kazandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez’in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck’in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

Yıldız ikilinin yeniden barışmasıyla geçmişteki fotoğrafları ve hediyeleri yeniden gündeme geldi.
Bunlardan biri Affleck'in Kasım 2002'de Lopez'e nişanlanma teklifi yaparken kullandığı 6,1 karalık pembe renkli Harry Winston nişan yüzüğüydü.

Jennifer Lopez’in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck’in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

Yabancı basında yer alan habere göre; Affleck'in o dönem 1,2 milyon dolara (Yaklaşık 11 milyon TL) aldığı söylenen yüzüğün şu anki değerinin 12 milyon dolar civarında (yaklaşık 105 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Jennifer Lopez’in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck’in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

Lopez'in eski halkla ilişkiler sorumlusu yaptığı açıklamada 52 yaşındaki şarkıcının Affleck'le eski nişanından kalma mücevheri hala sakladığını açıklamıştı.

Jennifer Lopez’in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck’in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...

SEVGİLİMİN TELEFONUNU KARIŞTIRIRKEN BEN"

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gizli aşk yuvasından ortaya çıkan görüntü geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düştü, sosyal medya durumu ti'ye almaan geçmedi.

SON DAKİKA