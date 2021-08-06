Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Meğer JLO, Ben Affleck'in verdiği o yüzüğü yıllarca saklamış...
Jennifer Lopez'in yüzüğünün değeri ortaya çıktı dudak uçuklattı! Ben Affleck'in verdiği yüzüğü yıllarca saklayan JLo gündemden düşmüyor. Gizli aşk yuvalarından görüntülerinin basına sızması ile 17 yıllık aşkın yeniden alevlendiği gün yüzüne çıkmış ve Ben ile Jennifer yakın takibe alınmıştı. Meğer Ben Affleck'in Jennifer Lopez'e aldığı pembe elmaslı yüzüğün değeri zannedilenden çok daha pahalıymış...
06.08.2021 14:27
- Son Güncelleme: 06.08.2021 14:36