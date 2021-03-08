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Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez Instagram'dan paylaştığı yeni pozuyla sosyal medya gündeminde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez küvet pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Muzip gülümsemesiyle dikkat çeken Jennifer Lopez'i görenler mesaj yağmuruna tuttu.

08.03.2021 09:11 - Son Güncelleme: 08.03.2021 09:14
Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen JLO Instagram'dan yeni fotoğrafını paylaştı. Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez'in küvet pozuna yorum yağdı.

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Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

Dominik'ten yaptığı bu paylaşımı gören Jennifer Lopez hayranlarının bazıları 'ne anlamsız bir poz' yorumunda bulunsa da eğlenceli bir paylaşım olduğunu düşünen yorumlar da yerini aldı.

Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

Lopez geçtiğimiz haftalarda da banyodan gecelikli bir paylaşımda bulunmuş ve makyajsız hali ile günlerce konuşulmuştu.

Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

İşte Jennifer Lopez başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...

FAHRİYE EVCEN

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