Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez...
Jennifer Lopez'in küvet pozu sosyal medyayı salladı! Banyoda muziplik yapan Jennifer Lopez Instagram'dan paylaştığı yeni pozuyla sosyal medya gündeminde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez küvet pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Muzip gülümsemesiyle dikkat çeken Jennifer Lopez'i görenler mesaj yağmuruna tuttu.
08.03.2021 09:11
- Son Güncelleme: 08.03.2021 09:14