Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu!' Meğer Jennifer Lopez...
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 2017'den beri aşk yaşayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenine dair spekülasyonlar ortada dolaşırken, ünlü şarkıcının arkadaşı ayrılma nedenini açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi veren yakın kaynaktan gelen bilgiye göre ayrılığı Jennifer Lopez istemiş...
İHANET KORKUSU!
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez'in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.