RAMAZAN İMSAKİYE
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Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu!' Meğer Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 2017'den beri aşk yaşayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenine dair spekülasyonlar ortada dolaşırken, ünlü şarkıcının arkadaşı ayrılma nedenini açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi veren yakın kaynaktan gelen bilgiye göre ayrılığı Jennifer Lopez istemiş...

22.04.2021 12:28 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:49
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu'! Meğer Jennifer Lopez...

İHANET KORKUSU!

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez'in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.

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Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu'! Meğer Jennifer Lopez...

Lopez'in bir arkadaşı, People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıkladı. "Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var" diyen Lopez'in arkadaşı, ayrılık nedeni olarak "güven" sorunu açıklaması yaptı.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu'! Meğer Jennifer Lopez...

Lopez'in arkadaşı, "Alex onu aldatsın ya da aldatmasın, Jennifer aralarındaki havada bunun korkusuna tahammül etmeyecek" dedi.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu'! Meğer Jennifer Lopez...

"Çok mutsuzdu ve Alex'le kalmanın kendi yararına olacağını düşünmedi" diyen Lopez'in arkadaşı, "Arkadaş kalmayı deneyecekler ve orada saygı olacak. Ama kesinlikle ayrı yollara gidiyorlar" diye konuştu.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ayrılığının perde arkasını ortaya çıkarttı! 'İhanet korkusu'! Meğer Jennifer Lopez...

"Jennifer daha önce bu tür zor durumlarda kaldı. O oturup ağlayacak biri değil" diye arkadaşı, "Onu en çok çocukları mutlu ediyor. O çok iyi" yorumunu yaptı.