Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile dikkat çekti. Söz konusu Jennifer olunca, bornozlu fotoğrafına gelen yorumlar da epey dikkat çekiciydi. Dünyac ünlü yıldızın makyajsız hali takipçileri tarafından tam puan aldı. 51 yaşındaki 'makyajsız ve doğal güzel' şeklinde yorumlanan Jennifer Lopez'i bazı takipçileri beğenirken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. İşte Jennifer Lopez'in ve ünlülerin makyajsız halleri...