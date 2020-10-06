Haberler Galeri Magazin Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile dikkat çekti. Söz konusu Jennifer olunca, bornozlu fotoğrafına gelen yorumlar da epey dikkat çekiciydi. Dünyac ünlü yıldızın makyajsız hali takipçileri tarafından tam puan aldı. 51 yaşındaki 'makyajsız ve doğal güzel' şeklinde yorumlanan Jennifer Lopez'i bazı takipçileri beğenirken bazıları ise olumsuz yorumlarda bulundu. İşte Jennifer Lopez'in ve ünlülerin makyajsız halleri...

06.10.2020 14:50 - Son Güncelleme: 06.10.2020 15:12
Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

Jennifer Lopez, makyajsız hali ile dikkat çekti. Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen 51 yaşındaki Lopez'in doğal halini beğenen takipçileri olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. İşte Jennifer Lopez başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...
Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Jennifer Lopez sosyal medyayı ikiye böldü! Bornozuyla poz veren 51 yaşındaki Jennifer Lopez...

NESLİHAN ATAGÜL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...
Merve Dizdar'ın eşini görenler o olduğuna inanamadı! Meğer Merve Dizdar'ın eşi de ünlü bir oyuncuymuş...