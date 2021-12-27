Jennifer Lopez saten kimonolu makyajsız haliyle genç kızları cebinden çıkardı! Kim der ki 52 yaşında her gün biraz daha cesur

İki dakikalık videoda Lopez, en çok satan ürünü olduğunu söylediği parlatıcı ve sıkılaştırıcı serumunun bileşenleri ve faydaları hakkında konuştu. Lopez, kamera karşısına saçlarını sıkı bir şekilde topuz yapmış ve kimono tarzı bir bornoz ile çıktı.

