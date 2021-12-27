Jennifer Lopez saten kimonolu makyajsız haliyle genç kızları cebinden çıkardı! Kim der ki 52 yaşında her gün biraz daha cesur
Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 180 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez yine olay yarattı. 52 yaşındaki Lopez, 190 milyona yakın takipçili Instagram hesabında makyajsız haliyle genç kızları cebinden çıkardı. İşte Lopez'in o görüntüleri.
27.12.2021 11:57
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:57
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından kendi markası JLo Beauty ürünlerini tanıtan 52 yaşındaki Jennifer Lopez, makyajsız haliyle şok etti.
Jennifer Lopez, Noel planının aile kutlamaları için güzelleşmek ve biraz yemek pişirmek olduğunu açıklarken JLo Beauty markasını da tanıtmayı ihmal etmedi.
Bir süre önce eski aşkı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen yıldızın Noel'i birlikte geçirmeyi planladıkları ve bunu çocuklar için mümkün olduğunca özel kılmak istedikleri bildirildi. Çifte yakın kaynaklar, aynı zamanda Affleck'in geçtiğimiz günlerde Garner ile ilişkisi hakkında "tuzağa düşmüş gibiydim" ifadelerini kullanmasının, basına yansıdığı gibi Lopez'i sinirlendirmediğini belirtti.