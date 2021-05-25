Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Gizli aşıklar kiraladıkları evin balkonunda fena görüntü verdi...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Kiraladıkları evin balkonunda görüntü veren ikili magazin gündemine bomba gibi düştü... Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri döndü. Bir süredir görüşen ikili, geçtiğimiz haftalarda baş başa gittiği Montana tatili ile adından söz ettirmişti. Gizli aşıklar bu kez de Miami tatilinde ortaya çıktı.

25.05.2021 11:37 - Son Güncelleme: 25.05.2021 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





