Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Gizli aşıklar kiraladıkları evin balkonunda fena görüntü verdi...
Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Kiraladıkları evin balkonunda görüntü veren ikili magazin gündemine bomba gibi düştü... Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri döndü. Bir süredir görüşen ikili, geçtiğimiz haftalarda baş başa gittiği Montana tatili ile adından söz ettirmişti. Gizli aşıklar bu kez de Miami tatilinde ortaya çıktı.
25.05.2021 11:37
- Son Güncelleme: 25.05.2021 12:25
Jennifer Lopez ile Ben Affleck 17 yıl sonra Miami'de aşk tazeliyor! Gizli aşıklar kiraladıkları evin balkonunda fena görüntü verdi.
Bir zamanlar 'Bennifer' yakıştırmasıyla anılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden birlikte.
Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck ile Miami'de kiraladığı evin balkonunda görüntülendi.
Magazin basınında "Bennifer" olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi.
Boşanmasının ardından Affleck ile büyük bir aşk yaşamaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2004'te düğünlerini ertelemelerinin ardından ayrıldılar.