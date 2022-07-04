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Haberler Magazin Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı '33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız' Ortalık karıştı

Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı '33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız' Ortalık karıştı

Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, önceki gün öyle bir röportaj verdi ki ortalık karıştı. Geçtiğimiz günlerde bir dönem birlikte sahne aldığı Shakira hakkındaki açıklamalarla gündeme gelen Jennifer Lopez bu kez kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Lopez'in söylemleri kısa sürede geniş yankı buldu.

04.07.2022 16:55 - Son Güncelleme: 04.07.2022 17:06
Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı ’33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız’ Ortalık karıştı

Aslen Porto Rikolu olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ikili ilişkiler hakkında öyle bir açıklama yaptı bir anda magazin gündemine oturdu.

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Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı ’33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız’ Ortalık karıştı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kadınlara flört konusunda şaşırtan bir tavsiye verdi.

Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı ’33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız’ Ortalık karıştı

ABD'de bir TV programına katılan Jennifer Lopez, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" diyerek tartışma yarattı.

Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı ’33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız’ Ortalık karıştı

Lopez geçtiğimiz yıllarda da buna benzer sözler sarf etmişti.

Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı ’33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız’ Ortalık karıştı

OLAY YARATAN SÖZLER

Lopez geçtiğimiz günlerde Shakira hakkında kullandığı ifadelerle olay olmuştu.

2021 yılında Shakira ile beraber Super Bowl devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan mutlu olmadığını söyledi.

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