Jennifer Lopez erkeklerin kullanışlı olduğu yaşı açıkladı '33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız' Ortalık karıştı
Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, önceki gün öyle bir röportaj verdi ki ortalık karıştı. Geçtiğimiz günlerde bir dönem birlikte sahne aldığı Shakira hakkındaki açıklamalarla gündeme gelen Jennifer Lopez bu kez kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Lopez'in söylemleri kısa sürede geniş yankı buldu.
04.07.2022 16:55 - Son Güncelleme: 04.07.2022 17:06
ABD'de bir TV programına katılan Jennifer Lopez, "Erkekler 33 yaşından önce gereksiz ve son derece kullanışsız. 33 yaşından genç erkeklerden kaçın" diyerek tartışma yarattı.
OLAY YARATAN SÖZLER
Lopez geçtiğimiz günlerde Shakira hakkında kullandığı ifadelerle olay olmuştu.
2021 yılında Shakira ile beraber Super Bowl devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan mutlu olmadığını söyledi.