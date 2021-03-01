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Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

Jennifer Lopez beyaz mayosunu giydi kas şovu yaptı! Lopez'i görenler 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?' demekten kendini alıkoyamadı. Kaslı görünümü ile dikkat çelen JLO Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminde. Günde 10 saat uyumaya özen gösteren Jennifer Lopez, gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Güne sporla başlayan Jennifer Lopez, beslenme programı konusunda da oldukça disiplinli. İşte yaşlanmayan kadın' yorumlarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez'in son hali...

01.03.2021 14:19 - Son Güncelleme: 01.03.2021 15:54
Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

'KAÇ YAŞINDASIN NASIL BU KADAR FİT OLABİLİYORSUN?'

Instagram'dan yeni paylaşımda bulunan Jennifer Lopez, beyaz mayosu ile adeta kas şovu yaptı. Lopez'i görenler ise dünyaca ünlü yıldızın yaşına rağmen nasıl bu kadar fit kalabildiğini merak ediyor...

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Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

JLO'NUN SIRRI

Her ne kadar çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.

Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

ASLA GÜNEŞLENMİYOR
Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.

Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

KAHVE VE ALKOL YOK
Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.

Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'

BESLENME PROGRAMI
Lopez, beslenmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor. Bir günde sekiz bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.