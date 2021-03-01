Jennifer Lopez beyaz mayosuyla kas şovu yaptı! 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?'
Jennifer Lopez beyaz mayosunu giydi kas şovu yaptı! Lopez'i görenler 'Kaç yaşındasın nasıl bu kadar fit olabiliyorsun?' demekten kendini alıkoyamadı. Kaslı görünümü ile dikkat çelen JLO Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminde. Günde 10 saat uyumaya özen gösteren Jennifer Lopez, gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Güne sporla başlayan Jennifer Lopez, beslenme programı konusunda da oldukça disiplinli. İşte yaşlanmayan kadın' yorumlarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez'in son hali...
JLO'NUN SIRRI
Her ne kadar çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.
ASLA GÜNEŞLENMİYOR
Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.