Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO'nun yüzüğüne bakın...
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO'nun yüzüğü sosyal medya gündeminde. 18 yıl önce nişanlarını bozan iki ünlü aşk tazeliyor. Hollywood'un iki ünlüsü Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden yıllar sonra yeniden bir nişan haberi geldi. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırmıştı.
10.04.2022 10:19 - Son Güncelleme: 10.04.2022 10:35
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO'nun yüzüğü sosyal medya gündeminde.
Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı.
YILLAR SONRA YENİDEN
Yıllar sonra yeniden barışan çiftten güzel haber geldi. 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu.