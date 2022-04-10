Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO’nun yüzüğüne bakın...

Hollywood'un iki ünlü ismi 52 yaşındaki Jennifer Lopez ile 49 yaşındaki Ben Affleck, 2002 yılında Gigli'nin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladı. 2002'de nişanlanıp 2003 yılında evlenmeye karar çift, 2004 yılında Lopez'in kariyer olarak Affleck'in önüne geçmesi sebebiyle yollarını ayırdı.