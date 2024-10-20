Jane Mcdonald’ın sırrı: İki besini bıraktı, 25 kilo verdi! 61 yaşında metabolizmasını makineye çevirdi

TV sunucusu ve dünyaca ünlü isim Jane McDonald, yaşam tarzında yaptığı küçük ama etkili değişikliklerle sağlığına kavuştu. Beslenme uzmanı Angelique Panagos'un önerileriyle hayatından şeker ve beyaz karbonhidratları çıkaran 61 yaşındaki McDonald, bu basit değişiklik sayesinde toplamda 25 kilo verdi. İlk iki haftada 9 kilo kaybederek gözle görülür bir fark yaratan McDonald, "Diyet yapmadan kilo verebileceğimi hiç düşünmemiştim" sözleriyle sürecini anlattı.

KİLO KAYBININ ANAHTARI OLDU McDonald geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, uzun süredir karbonhidrat ağırlıklı bir diyet uyguladığını itiraf etti. Tatlıya düşkünlüğü nedeniyle sık sık şekerli gıdalar tüketen sunucu, bunun vücudunda enerji düşüklüğü ve kilo alımı gibi olumsuz etkiler yarattığını fark etti. "Her zaman pasta ve karbonhidratları sevdim. Sürekli aç hissediyor ve yanlış şeyler yiyordum. Vücudum doğru besinleri almadığı için daha fazla yemeye devam ettim" diye konuştu.