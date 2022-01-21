İzzet Yıldızhan’ın ’külotla sahneye çıkmasınlar’ sözleri olay yaratmıştı... Gülşen’den konser kıyafetine gelen tepkilere ilk yanıt!

"HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM"

Kıyafet tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe bir dizi paylaşım yapan Gülşen, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim." dedi.