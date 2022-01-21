İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı... Gülşen'den konser kıyafetine gelen tepkilere ilk yanıt!
İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı... Gülşen'den konser kıyafetine gelen tepkilere ilk yanıt geldi. Konserlerinde tercih ettiği elbiselerle sık sık gündem olan Gülşen, son olarak Ankara'da sahne aldı ve yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülşen'in son sahne kostümü sosyal medyada İzzet Yıldızhan'ın sözlerine cevap olarak değerlendirildi. Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için, "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti. Gülşen'e gelen tepkiler arasında en dikkat çeken isimler Ebru Polat, Seren Serengil ve Işın Karaca olmuştu. Gülşen Instagram'dan ilk kez açıklama yaptı bakın neler söyledi.
21.01.2022 09:46
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:46
İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı... Gülşen'den konser kıyafetine gelen tepkilere ilk yanıt geldi.
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, son zamanlarda tartışma konusu olan sahne kıyafetleri konusuna el atmış; Gülşen, Hande Yener ve Hadise'nin sahne kostümlerine adeta isyan etmişti.
"Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar." diyen İzzet Yıldızhan'a Gülşen'den yanıt, ertesi günü çıktığı sahne kıyafetiyle gelmişti.
"HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM"
Kıyafet tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından peş peşe bir dizi paylaşım yapan Gülşen, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim." dedi.