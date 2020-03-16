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İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı piyano görüntüleri ile magazin gündemine oturan şarkıcı İzzet Yıldızhan, sevgililer arasındaki yaş farkları üzerine açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir magazin programında, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke eden Yıldızhan büyük tepki çekti. İşte 56 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın ilişkilerdeki yaş farkıyla ilgili açıklaması...

16.03.2020 17:23 - Son Güncelleme: 16.03.2020 17:48
İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

56 yaşındaki İzzet Yıldızhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıldızhan, ilişkilerde yaş farkıyla ilgili şok açıklamalarda bulundu.

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İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

Şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi hakkında bir yorumda bulundu.

İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

"Ünlü çiftlerin yaş farkları çok abartılıyor. Bunları aşın artık. Mesela ben 20 yaşındaki bir kızı sevebilirim. Bu çok normal. Yaş sınırı koymuyorum... Bütünüyle güvenini almışsa, madde, manevi. O da bir kaderdir." dedi.

İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

İzzet Yıldızhan bu yorumunun ardından kızıyla ilgili "Kızımı 20 yaş büyük birine vermem" diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulundu.

Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa "bizler sanal dünyadayız" şeklinde bir açıklama yaptı.

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