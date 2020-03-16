İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...

İzzet Yıldızhan bu yorumunun ardından kızıyla ilgili "Kızımı 20 yaş büyük birine vermem" diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulundu.

Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa "bizler sanal dünyadayız" şeklinde bir açıklama yaptı.