İzzet Yıldızhan'dan tepki çeken açıklama: 20 yaşında sevgilim olabilir ama...
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı piyano görüntüleri ile magazin gündemine oturan şarkıcı İzzet Yıldızhan, sevgililer arasındaki yaş farkları üzerine açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir magazin programında, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke eden Yıldızhan büyük tepki çekti. İşte 56 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın ilişkilerdeki yaş farkıyla ilgili açıklaması...
16.03.2020 17:23
- Son Güncelleme: 16.03.2020 17:48
İzzet Yıldızhan bu yorumunun ardından kızıyla ilgili "Kızımı 20 yaş büyük birine vermem" diyerek canlı yayında çok şaşırtıcı bir çıkışta bulundu.
Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayı hatırlatmaları üzerine bu defa "bizler sanal dünyadayız" şeklinde bir açıklama yaptı.
DİĞER GALERİLER