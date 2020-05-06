RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu. Fırat Altınmeşe'nin türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler bu paylaşımı görünce şaşırdı. Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair yaptığı paylaşıma, 'Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...'' yorumunu yaptı. İşte ünlülerin aileleri...

06.05.2020 18:37 - Son Güncelleme: 06.05.2020 18:43
İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

İzzet Altınmeşe'nin oğlunun Fırat Altınmeşe olduğunu bilmeyenler, usta türkücünün paylaşımıyla şoke oldu. Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair şu paylaşımı yaptı: Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

İşte İzzet Altınmeşe'nin oğlu ve ünlülerin aileleri...

İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

FIRAT ALTINMEŞE VE BABASI İZZET ALTINMEŞE

İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

BELÇİM BİLGİN VE BABASI

Abdurrahim Bilgin

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kızı varmış! Banker Bilo'nun Maho'su Şener Şen'in kızı kopyası gibi