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İzzet Altınmeşe paylaştı herkes şoke oldu! Oğlu meğer ünlü bir oyuncuymuş...

İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu. Fırat Altınmeşe'nin türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler bu paylaşımı görünce şaşırdı. Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair yaptığı paylaşıma, 'Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...'' yorumunu yaptı. İşte ünlülerin aileleri...

06.05.2020 18:37 - Son Güncelleme: 06.05.2020 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





