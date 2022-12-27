İzleyiciye saç baş yoldurtacak gelişme! Meğer 15. bölümden sonra... Yalı Çapkını dizisi yayın akışından kaldırılacak! Nedeni ortaya çıktı!

Yalı Çapkını dizisi yılbaşından itibaren 2 hafta tatile giriyor. Televizyonda 2 hafta olmayacak. Sömestr tatilinde her yıl bir çok dizi tatile giriyor. Buna göre ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın 16. bölümü 20 Ocak'ta yayınlanacak.