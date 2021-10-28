İzleyiciler şokta! Masterchef Burcu kötü haberi alınca apar topar yarışmadan ayrıldı! Yarışmadan çekilip kocasının yanına koştu...

Masterchef Burcu kötü haberi alınca soluğu İstanbul'da aldı. Yarışmanın en yetenekli isimleri arasında yer alan Burcu'nun yarışmadan çekildiği iddialarını duyanlar çok üzüldü. Bir süredir yeni bölümlerde canı sıkkın olduğu göze çarpan Burcu'nun iddiaya göre eşi rahatsızlandı. İlgi ile takip edilen Masterchef Türkiye 2021 programının en güçlü yarışmacılarılarından Burcu rakibi Sergen'le yaşamış olduğu tartışmanın ardından ise ağlamıştı. Nedeni olarak da eşinin rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü.