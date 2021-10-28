İzleyiciler şokta! Masterchef Burcu kötü haberi alınca apar topar yarışmadan ayrıldı! Yarışmadan çekilip kocasının yanına koştu...
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından Burcu apar topar kocasının yanına koşmak zorunda kaldı. Yarışmaya veda edeceği iddia edilen Burcu'nun son bölümde ağlamasının nedeni ortaya çıktı. Yarışma esnasında Sergen ile tartışan ardından da gözyaşlarına boğulan Burcu'nun zaten başındaki dert yüzünden canının sıkkın olduğu öğrenildi. İşte Burcu'nun dünyasını başına yıkan o kötü haber...
28.10.2021 09:09
- Son Güncelleme: 28.10.2021 09:09
Masterchef Burcu kötü haberi alınca soluğu İstanbul'da aldı. Yarışmanın en yetenekli isimleri arasında yer alan Burcu'nun yarışmadan çekildiği iddialarını duyanlar çok üzüldü. Bir süredir yeni bölümlerde canı sıkkın olduğu göze çarpan Burcu'nun iddiaya göre eşi rahatsızlandı. İlgi ile takip edilen Masterchef Türkiye 2021 programının en güçlü yarışmacılarılarından Burcu rakibi Sergen'le yaşamış olduğu tartışmanın ardından ise ağlamıştı. Nedeni olarak da eşinin rahatsızlığı olduğu ileri sürüldü.
Söylenenlere göre ise konuyu duyan Sergen, Burcu ile arasını düzeltti. Masterchef Burcu'nun eşi nedeniyle yarışmadan sadece bir günlüğüne izin alabileceği konuşuluyor.