İzel eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile ayrılmasına bakın ne dedi?

İzel, müzik sektöründe starların kullandığı 'kral', 'kraliçe' ve 'popstar' gibi yakıştırmaları ti'ye aldı. Şarkıcı, "Herkes kendini birinci gösteriyor. Ülke kraliçeden ve kraldan geçilmiyor. Böyle bir takıntım yok. Bana, 'kadife ses ve romantik' diyorlar. Benim için şöhretten daha çok, saygın olmak önemli... Onu yakaladığımı düşünüyorum. Kendi yolumda ve derdimdeyim" açıklamasını yaptı.