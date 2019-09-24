İzel eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile ayrılmasına bakın ne dedi!
İzel önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile boşandığı eşi Burcu Kıratlı hakkında açıklamalarda bulundu. Ferhat Göçer'in sözlerine de tepki gösteren İzel bakın neler söyledi. İşte Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi İzel'den Burcu Kıratlı yorumu...
İzel, müzik sektöründe starların kullandığı 'kral', 'kraliçe' ve 'popstar' gibi yakıştırmaları ti'ye aldı. Şarkıcı, "Herkes kendini birinci gösteriyor. Ülke kraliçeden ve kraldan geçilmiyor. Böyle bir takıntım yok. Bana, 'kadife ses ve romantik' diyorlar. Benim için şöhretten daha çok, saygın olmak önemli... Onu yakaladığımı düşünüyorum. Kendi yolumda ve derdimdeyim" açıklamasını yaptı.
Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki büyünün kaybolduğunu belirten İzel, "Bu sene orada konser veremedim, artık gelecek yaz inşallah... Orası er meydanı ama eskiden çok daha özeldi... Şimdi koltukları dolduramayınca, eşi dostu bedavaya alıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde sahne almak zordu, şimdi ise herkes çıktığı için sıradanlaştı. Ama Tarkan, 100 gün konser verse, yine doldurur" dedi.