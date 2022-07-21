15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Eski gelin adayı Naz Mila'nın son paylaşımı yok artık dedirtti! Bikinisiz havuza girdi linç yedi
İzdivaç programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye çalışan Naz Mila paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiriyor. İnstagram hesabından özellikle müstehcen fotoğraflarını paylaşan Naz Mila, çoğu zaman takipçilerinden linç yese de paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen eski gelin adayı bikini olmadan havuza girdi.
21.07.2022 17:02 - Son Güncelleme: 21.07.2022 17:02
Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla adından söz ettiren gelin adayı sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Naz Mila, son paylaştığı video ile takipçilerini şoke etti.
Azerbaycan'da doğup büyüyen eski gelin adayı Naz Mila, Türkiye'de katıldığı bir izdivaç programı ile adını duyurdu.
Naz Mila, Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Evleneceksen gel' adlı programın en olaylı gelin adayları arasında yer aldı.