15 yaşında kızı olduğunu itiraf edip ağlamıştı! Eski gelin adayı Naz Mila'nın son paylaşımı yok artık dedirtti! Bikinisiz havuza girdi linç yedi

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarla adından söz ettiren gelin adayı sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor. Naz Mila, son paylaştığı video ile takipçilerini şoke etti.