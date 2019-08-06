Ivana Sert'in Instagram paylaşımı olay oldu! Bir takipçisi dayanamayıp evlenme teklifi etti
Ivana Sert'in Instagram paylaşımı olay oldu! Yaz başından bu yana Ege'de keyif yapan Ivana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla gündem oldu. 39 yaşındaki Ivana Sert, geçtiğimiz gün Çeşme'deydi. Kaldığı otelin bahçesinde kendini çimlere bırakan ikoncan, bu pozuyla bir hayranından evlenme teklifi aldı. 1 çocuk annesi Sırp güzel'in yaşına rağmen fit görüntüsü ise adeta kıskandırdı. İşte ünlülerin yaz tatili pozları!
Ivana Sert, Instagram'dan yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 39 yaşındaki 1 çocuk annesi Ivana Sert, Çeşme'de kaldığı otelin bahçesinden paylaşımda bulundu. Sert'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Bir takipçisi ise, "Seninle tanışmak sevgilim olmanı istiyorum lütfen mesajımı okuduktan sonra bana bir cevap yazar misiniz ve telefon numaranızı verir misiniz?" diyerek evlenme teklifinde bulundu. İşte Ivana Sert ve diğer ünlülerin yaz tatili pozları...