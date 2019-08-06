Ivana Sert'in Instagram paylaşımı olay oldu! Bir takipçisi dayanamayıp evlenme teklifi etti

Ivana Sert, Instagram'dan yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 39 yaşındaki 1 çocuk annesi Ivana Sert, Çeşme'de kaldığı otelin bahçesinden paylaşımda bulundu. Sert'in paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı. Bir takipçisi ise, "Seninle tanışmak sevgilim olmanı istiyorum lütfen mesajımı okuduktan sonra bana bir cevap yazar misiniz ve telefon numaranızı verir misiniz?" diyerek evlenme teklifinde bulundu. İşte Ivana Sert ve diğer ünlülerin yaz tatili pozları...