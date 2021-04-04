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İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor. 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran güzellik uzmanı Kübra Senemay Kılıçoğlu, tedbir süresi bitince ikinci kez mahkemeye başvurdu. İfadesinde Çelebi'nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, "Can Çelebi 'Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın' diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikâyetçiyim" demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikâyetçi olmuş ve Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde eğitim gördüğünü, itibarlı bir iş adamı olduğu belirterek çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etmişti...

04.04.2021 10:10 - Son Güncelleme: 04.04.2021 10:31
İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor. Güzellik uzmanı Kübra Senemay Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İfadesinde Çelebi'nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, "Can Çelebi 'Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın' diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikâyetçiyim" demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikâyetçi olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR
Savcılık soruşturması devam ederken, Kübra Senemay Kılıçoğlu 1 aylık tedbir süresinin bittiğini ve Can Çelebi'nin tehditlerini sürdürdüğünü iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu.

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

Dilekçede, "Öldürülmekten korkan Kübra Senemay Kılıçoğlu evden çıkamamaktadır. Yaşadığı dayak ve ölüm korkusunu atlatamayan Kılıçoğlu, tehditlerle daha fazla korkuya kapılmıştır" denildi. Talebi haklı bulan mahkeme, tedbir süresini uzatarak Can Çelebi'nin Kübra Senemay Kılıçoğlu'na 1 ay daha yaklaşmamasına karar verdi. Can Çelebi'nin karara yaptığı itiraz reddedildi.

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay 'Hem dayakçı hem de yüzsüz' haberleriyle gündeme gelen Can Çelebi haberi günlerce konuşulmuş, ünlü rallici daha önce de eski sevgilisi İvana Sert'i kıskançlık yüzünden tartakladığı iddialarıyla gündeme gelmişti...

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

'SAYGIN BİR İŞ ADAMIYIM BEN'
GÜNAYDIN'ın magazin gündemine taşıdığı olay sonrası Çelebi, hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu iddia ederek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup erişim engeli talebinde bulundu.

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

Hakimliğe sunulan dilekçede, Çelebi'nin ülkenin en saygın üniversitelerinde eğitim görüp otomotiv yan sanayisinde ticaret yapan bir iş adamı olduğu anlatıldı. Çelebi, Kılıçoğlu tarafından kendisinin darp edildiğini, bu konu hakkında da savcılığa şikayette bulunduğunu ifade etti.

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

Söz konusu haberlerle hakaret ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini beyan eden Çelebi'nin talebini değerlendiren hakimlik; bu haberlerde hukuka aykırılığın ve kişilik haklarına müdahalenin bulunmadığına, basın özgürlüğü kapsamında olduğuna kanaat getirerek talebi reddetti.