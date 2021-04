İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor...

İvana Sert'in eski sevgilisi Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Ünlü rallici Can Çelebi'nin yeni sevgilisi öldürülmekten korkuyor. 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran güzellik uzmanı Kübra Senemay Kılıçoğlu, tedbir süresi bitince ikinci kez mahkemeye başvurdu. İfadesinde Çelebi'nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, "Can Çelebi 'Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın' diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikâyetçiyim" demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikâyetçi olmuş ve Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde eğitim gördüğünü, itibarlı bir iş adamı olduğu belirterek çıkan haberlerin kaldırılmasını talep etmişti...

04.04.2021 10:10 - Son Güncelleme: 04.04.2021 10:31