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Haberler Magazin Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler'de evlendi! Ivana Sert'in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler'de evlendi! Ivana Sert'in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Ivana Sert son dakika bombasını patlattı... Ünlü modacı Ivana Sert, uzun bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile aşk yaşıyordu. Çift büyük aşklarını Maldivler'de nikah masasına taşıdı. Bu sürpriz nikah bir anda sosyal medyanın gündeminde oturdu. Ivana Sert, düğününde birbirinden şık iki farklı gelinlik tercih ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ivana Sert ile Sezer Dermenci'nin mutlu anları kameralara böyle yansıdı.

18.12.2021 17:17 - Son Güncelleme: 18.12.2021 17:17
Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler’de evlendi! Ivana Sert’in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Ünlü modacı Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi. İki farklı gelinlik giyen Sert, güzelliğiyle sevenlerinden tam not aldı.

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Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler’de evlendi! Ivana Sert’in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci'den geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı. Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler’de evlendi! Ivana Sert’in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitmiş ve test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler’de evlendi! Ivana Sert’in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ünlü isim, sevgilisiyle tatile çıkmıştı.

Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler’de evlendi! Ivana Sert’in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı

MALDİVLER'DE NİKAH!

Maldivler'e deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftten güzel haber geldi. İvana Sert ile Sezer Dermenci, tatil için gittikleri Maldivler'de dünyaevine girdi.

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