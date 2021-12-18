Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Demirci Maldivler'de evlendi! Ivana Sert'in iki gelinliği de yıkılıyor beğeni yağdı
Ivana Sert son dakika bombasını patlattı... Ünlü modacı Ivana Sert, uzun bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile aşk yaşıyordu. Çift büyük aşklarını Maldivler'de nikah masasına taşıdı. Bu sürpriz nikah bir anda sosyal medyanın gündeminde oturdu. Ivana Sert, düğününde birbirinden şık iki farklı gelinlik tercih ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ivana Sert ile Sezer Dermenci'nin mutlu anları kameralara böyle yansıdı.
18.12.2021 17:17
- Son Güncelleme: 18.12.2021 17:17
Ünlü modacı Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi. İki farklı gelinlik giyen Sert, güzelliğiyle sevenlerinden tam not aldı.
Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci'den geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı. Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.
MALDİVLER'DE NİKAH!
Maldivler'e deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftten güzel haber geldi. İvana Sert ile Sezer Dermenci, tatil için gittikleri Maldivler'de dünyaevine girdi.