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Haberler Magazin Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer'i gören tanıyamadı! Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, eşinin doğum gününü kutladığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü modacı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sert, bu kez Mahmut Tuncer ile bir pozunu yayınladı. Tuncer'i görenler ise tanımakta zorlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım', 'Tanıyamadım' gibi yorumlarda bulundu. İşte o fotoğraf...

12.01.2022 00:07 - Son Güncelleme: 12.01.2022 00:07
Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul'da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert'in oğlu Ata Sert de eşlik etti. Birlikte Yemek yiyen aile, doğum günü pastasını da hep birlikte üfledi.

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Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

O anları sosyal medya hesabından, "Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin" notuyla paylaşan Ivana Sert'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Sosyal medyayı aktif kullanan Ivana Sert, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Ünlü modacı, bu kez türkücü Mahmut Tuncer ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Söz konusu fotoğrafa uygulanan photoshop nedeniyle oldukça genç görünen Mahmut Tuncer, sosyal medyanın diline düştü.

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