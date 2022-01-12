Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’
Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer'i gören tanıyamadı! Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile dünyaevine giren Ivana Sert, eşinin doğum gününü kutladığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü modacı, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sert, bu kez Mahmut Tuncer ile bir pozunu yayınladı. Tuncer'i görenler ise tanımakta zorlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım', 'Tanıyamadım' gibi yorumlarda bulundu. İşte o fotoğraf...
12.01.2022 00:07
- Son Güncelleme: 12.01.2022 00:07
Ünlü modacı, bu kez türkücü Mahmut Tuncer ile çektiği bir selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu fotoğrafa uygulanan photoshop nedeniyle oldukça genç görünen Mahmut Tuncer, sosyal medyanın diline düştü.