Ivana Sert paylaştı Mahmut Tuncer’i gören tanıyamadı! Adeta 30’lu yaşlarına döndü ‘Gençliğinde çekilmiş bir fotoğraf sandım’

Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile nikah masasına oturan Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Galataport İstanbul'da doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert'in oğlu Ata Sert de eşlik etti. Birlikte Yemek yiyen aile, doğum günü pastasını da hep birlikte üfledi.