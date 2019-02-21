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Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

Itır Esen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda ağlarken görüntülendi. Telefonuna bakıp saatlerce hüngür hüngür ağlayan Itır Esen'in bu görüntüsü yıllar önce Şeyma Subaşı'nın yolda telefonla konuşurken ağladığı anları akıllara getirdi.
Esen'in mekandan çıkarken "Ailevi bir durum vardı, onun için üzgünüm." açıklaması doğru mu? Itır Esen neden ağladı?

21.02.2019 12:37 - Son Güncelleme: 21.02.2019 12:37
Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

Itır Esen'in ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi. Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu iddia edilen Itır Esen, telefonuna bakarak neden ağladı?

Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

Itır Esen, önceki gün annesi ile birlikte Nişantaşı'ndaydı.

Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

"AİLEVİ BİR DURUM VARDI"

Bir kafede telefon mesajlarını okurken gözyaşlarını tutamayan Esen, habercilerin "Her şey yolunda mı, iyi misiniz?" sorusu üzerine "Teşekkür ederim, ailevi bir durum vardı, onun için üzgünüm" dedi.

Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

ŞEYMA DA AYNI CEVABI VERMİŞTİ

Şeyma Subaşı da Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı dönemde, Itır Esen gibi Nişantaşı'nda telefonla konuşurken ağlamıştı. Subaşı da ağlama sebebi için "Ailevi bir sorun." yanıtını vermişti.

Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

ITIR ESEN NEDEN AĞLADI?

Itır Esen, bulunduğu mekandan çıkarken her ne kadar ağlama sebebini 'aile'ye bağlasa da sosyal medyada dönen dedikodular Acun Ilıcalı ile alakalı olduğu yönünde.

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