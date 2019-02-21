Itır Esen'in Nişantaşı'ndaki ağlarkenki görüntüsü akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi! Itır Esen neden ağladı?

"AİLEVİ BİR DURUM VARDI"

Bir kafede telefon mesajlarını okurken gözyaşlarını tutamayan Esen, habercilerin "Her şey yolunda mı, iyi misiniz?" sorusu üzerine "Teşekkür ederim, ailevi bir durum vardı, onun için üzgünüm" dedi.