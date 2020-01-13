İşte çok konuşulan görüntü! Kainat Güzeli Azra Akın'ın son fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü

Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli seçilmiş ve uzun bir süre Kıvanç Tatlıtuğ ile sevgili kalmıştı. Şu an 37 yaşında ve Atakan Koru ile evli olan Azra Akın, oğlu Demir ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmezken, ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafını görenler, daha çocuk yaştayken ileride güzel olacağının belli olduğu yönünde yorumlarda bulundu. İşte Azra Akın'ın çocukluk hali... Azra Akın, 8 Aralık 1981'de Hollanda'nın Almelo kentinde dünyaya geldi. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden ve Eskişehirspor'da futbol oynamış Nazım Akın, annesi ise Afyon'un Emirdağ ilçesinden Hollanda'da Türk ilkokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Ayda Akın'dır. Aile 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir.