İşte Bu Benim Masalım'ın Elit’i Merve Sevin'den bomba itiraf! "Anıl Çelik ile ilişkimizin en olumsuz yönü…"

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Merve Sevin, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Anıl Çelik hakkında samimi itiraflarda bulundu. Sevin, "Uzak kalmalarımız sorun oluyor. Hatta Anıl'a bu hep böyle mi olacak diyordum eğer sezonluk işlerimiz olursa biz birbirimizi nasıl göreceğiz diye. Benim çekimlerim bitiyor, onunkiler başlıyor gibi durumlar yaşıyoruz çünkü." şeklinde konuştu.

İşte Merve Sevin röportajının tüm detayları...

Merve hoş geldin nasılsın? Hayat nasıl gidiyor senin için?

Hayat benim için güzel gidiyor ama tabi içerisinde bulunduğumuz küresel sorunlardan dolayı hiçbirimiz tam anlamıyla mutlu değiliz. Bunun haricinde kendi küçük dünyamda her şey çok yolunda. Bu dönem hayallerimin çok fazla gerçekleştiği bir dönem oldu benim için.

Hayallerin nelerdi?

İçinde yer almaktan çok keyif duyduğum bir projenin içinde yer aldım ve çocukluktan beri bir dernek kurma hayalim vardı. Bu konu ile ilgili çok büyük bir aşama kaydedildi ve şu an resmi prosedürlerdeyiz. Aynı zamanda dernekle bağlantılı olarak bir de televizyon içeriği çalışmalarımız var.

Nasıl bir dernekten bahsediyoruz?

Çocuklar ve sokak hayvanlarına yardım için. İleride hedefimiz doğaya da yardımda bulunmak, tehlikede olan yerlerin farkındalığını yaratmak. Muhtaçlık ilkesi altında toplanıyoruz; çocuklar ve hayvanlar bakıma muhtaç, bizler de doğaya muhtacız. Yazmış olduğum içerikle ilgili de çok güzel gelişmeler oldu sürpriz bir şekilde, yapım şirketiyle anlaştık. Benim gönlüm dijitalden ziyade kanaldan, televizyondan yana daha fazla kitleye ulaşabileceğimizi düşündüğümüz için ama sonrasında dijital destekli olmasını da istiyorum tabii.