İşte Benim Stilim’le adını duyurmuştu... Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan son haline gelen o yorumu affetmedi!

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kavgalarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan yarışma sonrası estetikle bambaşka birine döndü. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" itirafında bulundu.