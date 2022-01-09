İşte Benim Stilim’le adını duyurmuştu... Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan son haline gelen o yorumu affetmedi!
İşte Benim Stilim'le adını duyurmuştu... Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan son haline gelen yorumu affetmedi. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Ancak sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacı, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Kavgalarıyla hafızalara kazınan Ayşegül Melisa Doğan, katıldığı bir programda yaptırdığı estetik operasyonlarını açıklamıştı. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ayşegül Melisa Doğan, yaptırdığı estetik operasyonlar sonrası kendisine, "Affedersin ama ş.. dönmüşsün" şeklinde hakaret içerikli yorum yapan şahsı affetmedi.
İşte Benim Stilim'le adını duyurmuştu... Estetikle bambaşka birine dönüşen Ayşegül Melisa Doğan son haline gelen o yorumu affetmedi!
İşte Benim Stilim yarışmasındaki kavgalarıyla adından sıkça söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan yarışma sonrası estetikle bambaşka birine döndü. Ayşegül Melisa Doğan, "Yanaklarımda dolgu var, bişektomi yok. Dişlerim lamine... Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş ve kirpik liftingi yaptırıyorum" itirafında bulundu.
"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"
23 yaşındaki Ahmet K., sosyal medya Ayşegül Melisa Doğan'ı tanımadığını söyleyerek "Kötü bir niyetim yoktu. Ayşegül'ün önceki halini görüp yeni haline sitemimi o anki heyecanla yaptım. Yaptığımın hakaret olduğunu düşünmedim. Özür dilerim" dedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suçunu kabul eden Ahmet K. 65 gün para cezasına çarptırıldı.