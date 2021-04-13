İşte Benim Stilim’le adını duyuran Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzeyeceğim' diye diye bakın ne hale geldi! Estetik ötesi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…

13.04.2021 11:39 - Son Güncelleme: 13.04.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





