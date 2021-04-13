İşte Benim Stilim’le adını duyuran Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzeyeceğim' diye diye bakın ne hale geldi! Estetik ötesi
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Sima Şerafettinova, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Yarışmada agresif ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzemek' istediğini sık sık dile getiriyordu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sima Şerafettinova, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Sima'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…
13.04.2021 11:39
- Son Güncelleme: 13.04.2021 11:39
Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.
Sima Şerafettinova'nın, son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı.
Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.
Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.