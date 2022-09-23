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Haberler Magazin İşte Benim Stilim'in sivri dili Ayşenur Balcı 'Barbie'ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: "Çok güzelsin ama yapay"

İşte Benim Stilim'in sivri dili Ayşenur Balcı 'Barbie'ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: "Çok güzelsin ama yapay"

İşte Benim Stilim'in sivri dili Ayşenur Balcı 'Barbie'ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşenur Balcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, Instagram paylaşımlarıyla şaşkına çevirdi. Estetikle tanınmaz hale gelen Ayşenur Balcı'nın son halini görenler, "Çok güzelsin ama yapay" , "Komutan Logar Ayşenur musun sen?" yorumları yaptı.

23.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:09
İşte Benim Stilim’in sivri dili Ayşenur Balcı ’Barbie’ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: Çok güzelsin ama yapay
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İşte Benim Stilim’in sivri dili Ayşenur Balcı ’Barbie’ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: Çok güzelsin ama yapay

"ÇOK GÜZELSİN AMA YAPAY"

İşte Benim Stilim'in sivri dili Ayşenur Balcı 'Barbie'ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler, "Çok güzelsin ama yapay" yorumları yaptı.

İşte Benim Stilim’in sivri dili Ayşenur Balcı ’Barbie’ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: Çok güzelsin ama yapay

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "İşte Benim Stilim" adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.

İşte Benim Stilim’in sivri dili Ayşenur Balcı ’Barbie’ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: Çok güzelsin ama yapay

Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, magazin dünyasının da ilgisini çekmeyi başardı.

İşte Benim Stilim’in sivri dili Ayşenur Balcı ’Barbie’ye benzetildi! Estetikle bambaşka biri oldu görenler: Çok güzelsin ama yapay

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliğini koruyor.

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