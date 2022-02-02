İşte Benim Stilim’in esmer güzeli Şilan Makal anne oldu oğlu babasının kopyası! Geçtiğimiz yıl ünlü futbolcuyla dünyaevine girmişti!

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve sadece eleme geceleri olmak üzere Uğurkan Erez ve Kerimcan Durmaz'ın oturduğu İşte Benim Stilim yarışmasında Şilan Makal güzelliği ile gözleri üzerine çeken isimlerdendi. Yarışmadan sonra oyunculuğa soyunan Makal, 2017 yılında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Dilan karakteriyle hafızalarda yer edindi. Geçtiğimiz yıl da Başakşehir'de top koşturan Şener Özbayraklı ile dünyaevine giren güzel oyuncu 5 ay önce de bir erkek çocuk doğurdu.