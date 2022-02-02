İşte Benim Stilim'in esmer güzeli Şilan Makal anne oldu oğlu babasının kopyası! Geçtiğimiz yıl ünlü futbolcuyla dünyaevine girmişti!
İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla adını duyuran Şilan Makal daha sonra Yeni Gelin adlı komedi dizisiyle oyunculuk deneyimi elde etti. 2020 yılının Mayıs ayında da futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Makal bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Hamileliğinde aldığı kiloları doğum sonrası hızlıca veren oyuncu herkesi şaşırtmıştı. İşte Şilan Makal'ın sosyal medyada olay olan o paylaşımları...
02.02.2022 23:08
- Son Güncelleme: 02.02.2022 23:08
Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve sadece eleme geceleri olmak üzere Uğurkan Erez ve Kerimcan Durmaz'ın oturduğu İşte Benim Stilim yarışmasında Şilan Makal güzelliği ile gözleri üzerine çeken isimlerdendi. Yarışmadan sonra oyunculuğa soyunan Makal, 2017 yılında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Dilan karakteriyle hafızalarda yer edindi. Geçtiğimiz yıl da Başakşehir'de top koşturan Şener Özbayraklı ile dünyaevine giren güzel oyuncu 5 ay önce de bir erkek çocuk doğurdu.