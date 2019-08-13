İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı: 'Çürük biri çıktı!'
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile milyonları kendisine hayran eden Özcan Deniz gündemi sallamaya devam ediyor. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından, özel hayatıyla gündeme gelen ve Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce de evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin çok şaşıracağınız eski eşleri...
13.08.2019 16:26
- Son Güncelleme: 13.08.2019 16:28
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması gündeme bomba gibi düştü. Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
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