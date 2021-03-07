İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var
Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek'in kendisinden 9 yaş küçük Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay'la yaşadığı aşk 3 hafta önce sona ermiş, Aksüyek "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti. İkili önce gün sarmaş dolaş görüntülendi. Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçen ünlü çift barışmayla ilgili olarak, "Her şey yolunda" dedi.
İLK KEZ KONUŞTU!
Aralarındaki 9 yaş farkla büyük tepki çeken ve 4 ay birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın ayrılık nedeni merak konusu olmuştu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Dilara Aksüyek ayrılık sonrası ilk kez geçtiğimiz günlerde "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti.