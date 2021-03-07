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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek'in kendisinden 9 yaş küçük Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay'la yaşadığı aşk 3 hafta önce sona ermiş, Aksüyek "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti. İkili önce gün sarmaş dolaş görüntülendi. Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçen ünlü çift barışmayla ilgili olarak, "Her şey yolunda" dedi.

07.03.2021 12:15 - Son Güncelleme: 07.03.2021 12:32
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin ayrılığı 3 hafta sürdü. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkan ve ayrıldıklarını açıklayan ikili, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

Oyuncu çift, Etiler'de yemek yedikten sonra Dilara Aksüyek'in Cihangir'deki evine geçti. Barışmayla ilgili olarak ikili, "Her şey yolunda" dedi.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi. Genç oyuncu Onur Bay, "Kıskançlık var mı?" sorusunu ise "Hiç öyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

İLK KEZ KONUŞTU!

Aralarındaki 9 yaş farkla büyük tepki çeken ve 4 ay birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın ayrılık nedeni merak konusu olmuştu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Dilara Aksüyek ayrılık sonrası ilk kez geçtiğimiz günlerde "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" demişti.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL" DEMİŞTİ

Genç oyuncu Onur Bay daha önce muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

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