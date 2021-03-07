İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek sevgilisi Onur Bay ile barıştı! Sarmaş dolaş yakalanan ikilinin arasında 9 yaş fark var

Aralarındaki yaş farkından dolayı ilişkilerini bitirdikleri iddialarına Bay, "Öyle bir şey yok. Aylardır birlikteydik, yaş farkı gibi bir problemimiz yok" yanıtını verdi. Genç oyuncu Onur Bay, "Kıskançlık var mı?" sorusunu ise "Hiç öyle bir şey yok" şeklinde cevapladı.