İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek ilk kez konuştu! 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay ile ayrılık nedeni...
Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek'İn kendisinden 9 yaş küçük Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay'la yaşadığı aşk sosyal medyada tepkiler alırken, ikiliden ayrılık haberi geldi. Ayrılık sonrası ilk kez görüntülenen Dilara Aksüyek, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni...
21.02.2021 14:41
- Son Güncelleme: 21.02.2021 15:22
İLK KEZ KONUŞTU!
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Dilara Aksüyek ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Aralarındaki 9 yaş farkla büyük tepki çeken ve 4 ay birliktelik yaşayan Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın ayrılık nedeni merak konusu olmuştu...
Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Aksüyek, "Anlaşmazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın" dedi.
"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL" DEMİŞTİ
Genç oyuncu Onur Bay daha önce muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.
Başlaması kadar bitişiyle de magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Dilara Aksüyek ve kendisinden 9 yaş küçük eski sevgilisi Onur Bay başta olmak üzere ünlülerin yaşları...