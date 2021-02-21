İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek ilk kez konuştu! 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay ile ayrılık nedeni...

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL" DEMİŞTİ

Genç oyuncu Onur Bay daha önce muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.