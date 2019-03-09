İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi herkesi şok etti
Özcan Deniz, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karekteriyle hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Süreyya karakterini oynayan Aslı Enver ile çok iyi bir uyum yakalayan Özcan Deniz, gerçek hayatında Feyza Aktan ile geçen sene evlendi ve Kuzey isminde bir oğlu oldu. Peki Özcan Deniz'in daha önce kendinden yaşça büyük biriyle evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in kendinden yaşça büyük eşinin Deniz hakkında yaptığı açıklamalar olay yaratacak cinsten. İşte Özcan Deniz'in ilk eşi...
09.03.2019 11:45
- Son Güncelleme: 09.03.2019 11:45
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte başta Özcan Deniz'in olmak üzere ünlülerin eski eşleri...
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