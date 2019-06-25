İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı: 'Çürük biri çıktı!'
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşayan Özcan Deniz, hayranlarını ekrana kilitledi. Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlendi ve bu evliliğinden Kuzey adından bir oğlu oldu. İstanbullu Gelin'in final yapmasının ardından, özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri...
25.06.2019 06:55
- Son Güncelleme: 25.06.2019 06:59
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.
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