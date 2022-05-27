İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer o da gözlerimizin önündeymiş o ünlü oyuncu...
İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Bir İstanbul Masalı, Ayla, Çocuk, Hükümsüz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Onur Tuna ile başrolü paylaşan Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 2020'de yollarını ayırdığı Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten Yemin adında bir kızı olan Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi...
27.05.2022 12:22 - Son Güncelleme: 27.05.2022 12:22