İsmail Hacıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yemin ile pozlarına bakın! Baba - kız sosyal medyayı salladı
İsmail Hacıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yemin ile pozlarına bakın! Baba - kız sosyal medya gündeminde. 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında nikah masasına oturmuş çift 2020 yılında yollarını ayırmıştı. Sonrasında kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu kısa bir süre sonra ünlü oyuncudan da ayrıldı. 4 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kız çocuğuna Yemin adını veren oyuncu İsmail Hacıoğlu, Instagram'dan paylaştğı karelerle gündeme geldi.
BABA - KIZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İsmail Hacıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yemin ile pozlarına bakın, sosyal medya gündeminde.
Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturan ve aynı yıl kızı Yemin'i kucağına alan İsmail Hacıoğlu'nun evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.
İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti. Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti. Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.
Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile buzları eritti. Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için sık sık bir araya geliyor. Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri dikkat çekti. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin başta olmak üzere sizler için derşediğimiz ünlüler ve çocukları...