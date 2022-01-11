İsmail Hacıoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Yemin ile pozlarına bakın! Baba - kız sosyal medyayı salladı

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile buzları eritti. Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için sık sık bir araya geliyor. Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri dikkat çekti. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin başta olmak üzere sizler için derşediğimiz ünlüler ve çocukları...





