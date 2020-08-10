İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Eski eş Duygu Kumarki sessizliğini bozdu...
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ile yollarını ayırdıktan sonra Duygu Kumarki ile nikah masasına oturdu ve çiftin Yemin adında bir çocuğu dünyaya geldi. 4 yıl önce evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı ve boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu'nun, Merve Çağıran ile tatile gittiği ortaya çıktı. Hacıoğlu'nun eski rol arkadaşı ile tatil yapması ihanet iddialarını da beraberinde getirirken, Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Paylaşımın ardından eski eş Duygu Kumarki sessizliğini bozdu...
ESKİ EŞTEN SERT SÖZLER
Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.