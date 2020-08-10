İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile aşkını ilan etti! Eski eş Duygu Kumarki sessizliğini bozdu...

ESKİ EŞTEN SERT SÖZLER

Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.