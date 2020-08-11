Haberler Galeri Magazin İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! "İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil"

İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! "İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil"

4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile evliliğini 20 gün önce sonlandıran İsmail Hacıoğlu, ayrılığın hemen ardından eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. Bir çocuk babası Hacıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan ettikten sonra ihanet iddialarıyla suçlandı. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası İsmail Hacıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.

11.08.2020 11:23 - Son Güncelleme: 11.08.2020 11:23
İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

4 yıllık eşi Duygu Kumarki'den yaklaşık 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk iddialarına, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşım ile netlik kazandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

Merve Çağıran ile ilişkisini ilan eden İsmail Hacıoğlu, Instagram paylaşımı sonrasında özellikle sosyal medyada büyük tepki aldı.

İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

Eski eşi Duygu Kumarki de Hacıoğlu'na imalı mesajlar yollamış, bunları sosyal medyasından yayınlamıştı. Durum karşısında sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ile ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

'LİNÇ ETMEYE KALKIYORSUNUZ…'

İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil."

İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

"Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! İşte kızı Sude Yalçınkaya
Masterchef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı sallıyor! İşte kızı Sude Yalçınkaya