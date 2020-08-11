İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! "İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil"

İsmail Hacıoğlu aldatma haberleri sonrası ilk kez konuştu! "İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil"
4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile evliliğini 20 gün önce sonlandıran İsmail Hacıoğlu, ayrılığın hemen ardından eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. Bir çocuk babası Hacıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan ettikten sonra ihanet iddialarıyla suçlandı. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası İsmail Hacıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu.
'LİNÇ ETMEYE KALKIYORSUNUZ…'
İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:
"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil."
"Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"