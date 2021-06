Işın Karaca plajda aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun öpücüklere boğdu gören dönüp bir daha baktı

Işın Karaca plajda aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun öpücüklere boğdu… Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de kameralara takıldı. Samimi halleriyle dikkat çeken çiftten Işın Karaca'nın sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğduğu görüldü. Plajda romantik anlar yaşayan ünlü çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince ise el sallamayı ihmal etmedi. İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun o halleri…

14.06.2021 19:55 - Son Güncelleme: 14.06.2021 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ