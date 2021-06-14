Işın Karaca plajda aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun öpücüklere boğdu gören dönüp bir daha baktı
Işın Karaca plajda aşka geldi! 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun öpücüklere boğdu… Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de kameralara takıldı. Samimi halleriyle dikkat çeken çiftten Işın Karaca'nın sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğduğu görüldü. Plajda romantik anlar yaşayan ünlü çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince ise el sallamayı ihmal etmedi. İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun o halleri…
14.06.2021 19:55
- Son Güncelleme: 14.06.2021 20:43
Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açtı.
Aşklarına tam gaz devam eden Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu, geride bıraktığımız gün Çeşme Ayayorgi'de objektiflere yansıdı.
İskelede oturmayı tercih eden Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince ise gazetecileri uzaktan selam verdi.
Birbirlerine sarılarak öpüşen Karaca ile Yapıcıoğlu'nun romantik anları objektiflere yansırken çift, daha sonra da arkadaşları ile sohbet ederek mekana geçtiler.
'BENDEN DAHA OLGUN'
Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ünlü çiftten Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" demişti.