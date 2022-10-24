'İşaretler onu gösteriyor' Yargı'nın Muhabir Burak'ı Samet Kaan Kuyucu şoke etti! YARGI dizisinde katil kim, fena ifşa oldu!
Yargı 40 bölümüyle 23 Ekim Pazar günü saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizide katilin kim olduğu merak konusu oldu.
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yargı, yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Ay yapım imzalı dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Fenomne diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Samet Kaan Kuyucu, oynadığı muhabir Burak rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kuyucu, '' İzleyici katilin kim olduğunu merak ediyor. İşaretler de Burak'ı gösteriyor. Peki, sizce katil kim?'' sorusuna verdiği cevapla heyecanlandırdı. Peki Samet Kaan Kuyucu kimdir, kaç yaşında, nereli ,boyu, kilosu, oynadığı diziler? Yargı katil kim? İşte detaylar...
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi 2. sezona hızlı bir giriş yaptı.
KUYU KATİLİ ADLİYE MUHABİRİ BURAK MI?
16 Ekim Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 39. Bölümde Ilgaz ve Eren, kuyu katiline ait önemli bir bulguya ulaşıyor. Çıkan sonuç ikisini de çok şaşırtıyor!
Kriminal görevlisi Göksu, ölen kişilerin kıyafetlerinden önemli bir bilgiye ulaşır. Bu bilgi kuyu katilinin ilk cinayetlerine götürür ve kendi ailesinin ne zaman acı bir durum yaşadığını ortaya çıkartır. Eren'in TC kimlik kontrolü sonrasında herkesi şoke eden bir gerçeğe ulaşılır. Bu bilgi kuyu katilinin kim olduğunun ortaya çıktığı bilgi ihtimalidir. O ihtimal de bir isme götürür bizi: Adliye muhabiri Burak. Ceylin'in tutulduğu yere Burak ağzı yüzü kan olmuş bir şekilde girer. Katil Burak ise, Ceylin ve rehinelerin içine girmiştir.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.