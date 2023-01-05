Irmak Ünal omlet yaparken dans etti! ''Omlette dance'' Bali'ye yerleşmişti! Cihan Ünal’ın kızı Irmak sosyal medyadaki videosuyla magazini salladı!
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal kış ayında bikinisini giydi bir yandan omlet yaparken diğer yandan da dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim herkesin ağzını bir karış açık bıraktı. Irmak Ünal bir süre önce Türkiye'yi terk edip Bali'ye yerleşmişti. Orada yazı yaşayan ünlü isim sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. İşte Irmak Ünal'ın o magazini sallayan omlet dans videosu...
05.01.2023 20:59 - Son Güncelleme: 05.01.2023 20:59
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Irmak Ünal bu kez de omlet dans videosuyla çok konuşuldu.
Türkiye'deki hayatını geride bırakarak Endonezya'ya yerleşen Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, ''Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması.
Babası gibi oyunculuk yapan Irmak Ünal, kariyerini de bırakarak ailesi ile birlikte Bali'de yaşamaya başladı.