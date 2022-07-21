İrem Sak'tan tatil pozu! Teknede siyah bikinisiyle sere serpe uzandı! Duru güzelliğiyle büyüledi Herkes sevgilisini sordu 'Furkan'a ne oldu?'

Dizi ve film çekimlerine ara verilirken ünlü oyuncular hemen tatile koştu. Yazın keyfini Ege bölgesinde çıkartan ünlülerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel pozlar ortaya çıkarken en çok konuşulan ünlü isimler gündeme geliyor. Bu noktada dikkat çeken isimlerden biri de İrem Sak oldu.